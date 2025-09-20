Campaña con diversión: ¿Políticos apuntan a Kick para ganar votos en las próximas elecciones?

En tiempos donde la comunicación es mas directa y fluida, muchos políticos apuntan para ganar más votos mediante las redes sociales y con videos realizar sus propuestas para convencer a los electores.

Para ello, a poco de las nuevas Elecciones Generales en el Perú, muchos políticos ya apuntan a la plataforma Kick para sus próximas campañas

Kick es una plataforma de transmisión en vivo (streaming) similar a Twitch y YouTube Live, donde los creadores de contenido transmiten video en tiempo real a su audiencia, quienes pueden interactuar a través del chat.

Ganando votos en las redes sociales

La plataforma Kick destaca por ofrecer una división favorable para los creadores en las suscripciones, así como permitir el multistreaming y tener un enfoque en contenido para mayores de 18 años, incluyendo juegos de azar.

En esta crónica de Al Sexto Día ya calentamos el ambiente electoral con los videos virales de algunos candidatos que apunta al sillón presidencial en las elecciones del próximo año.