Conozca el aterrador depósito maldito: El lugar donde se oyen voces de almas perdidas

A lo largo de relatos en diversas culturas y creencias espirituales se sostiene que es muy posible la comunicación con almas o seres del más allá, aunque no es algo científicamente comprobado, son muchas las manifestaciones paranormales que demostrarían lo contrario.

Esta comunicación puede ocurrir a través de sueños, señales sutiles como objetos o coincidencias, o por medio de personas con capacidades psíquicas llamadas médiums, pero en nuestros tiempos la tecnología pude dar nuevas luces a este fenómeno.

Muchas tradiciones religiosas y paranormales creen que la comunicación es posible, ya que la muerte es un paso a otra dimensión y los espíritus pueden mantener lazos con los vivos.

Almas atrapadas se comunican en depósito de autos

En esta crónica de Al Sexto Día, llegamos hasta un depósito de vehículos siniestrados que fueron testigos de los últimos segundos de vida de muchas personas, en otras palabras, son medios de transporte, como buses con una historia sangrienta de muerte detrás.

Sea testigo de cómo se abren un portal para liberar estos espíritus en el depósito maldito, ¿Realidad o ficción?