Dayanita y el oscuro pasado que arrastra ¿Qué más le falta revelar?

Si hablamos de Max Orlando Sifuentes Arana, de seguro no nos dice nada, pero si sabemos que ese el verdadero nombre de la actriz cómica conocida como Dayanita, pensamos en el personaje que nos ha hecho reír muchas veces pero que vive envuelta en la controversia y la polémica.

Dayanita, es conocida por su participación en el programa de Jorge Benavides y su carrera ha estado marcada por éxitos y controversias, incluyendo la creación de contenido para adultos tras su salida de la televisión, así como se un controvertid reconocimiento oficial en el Congreso de la Republica, por su "destacada trayectoria y su aporte al arte".

¿El pasado que arrastra Dayanita?

Esta semana Dayanita vuelve a hacer noticia ya que estará en el exitoso programa de Panamericana Televisión, “El valor de la verdad” para hablar de sus controvertidas relaciones amorosas, su historia familiar, los escándalos donde se ha visto envuelta y la polémica condecoración en el Congreso.

Este domingo serán muchas las revelaciones de la actriz cómica en el sillón Rojo y conozca un adelanto para Al Sexto Día de lo que se verá en la edición del “El valor de la verdad”.