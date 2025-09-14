Son Tentación: Ex integrantes alzan la voz y sacuden a la agrupación salsera

Si hablamos de buena rumba y de belleza, se Nos viene a la mente LA agrupación “Son Tentación”, la orquesta de salsa y timba femenina peruana, liderada por la cantante y bailarina Paula Arias.

“Son Tentación”, fue fundada originalmente en 2002, pero la agrupación se consolidó en la salsa en 2012 y se convirtió en la primera orquesta femenina de este género en nuestro país.

El grupo ha destacado por la participación de reconocidas cantantes en diferentes épocas, como Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez, y actualmente su elenco incluye a Gretell Sarabia, Mariale Salazar, Narda Pumaraca y Sonali Oré.

Pero hace unos días, la agrupación salsera se ha visto en medio de la polémica, debido que la cantante Kate Candela se refirió a su paso por la delantera de “Son Tentación” y aseguró que sintió que no la valoraron, y confesó que su renuncia fue de forma legal.

Así llegaron las hijas musicales de Paula Arias

Hablar de “Son Tentación” también es recordar a las cantantes que pasaron por sus filas como Daniela Darcourt, Amy Gutierrez, Yahaira Plasencia o Suu Rabanal y en esta informe de Al Sexto Día, junto al estilista Carlos Cacho analizamos su transformación con respecto a su imagen con filtro o sin filtro.