“La piñata” y su secreto del saque de Voley más viral de las redes

El Perú fue el primer país en Sudamérica en introducir el deporte del Vóley y consolidarlo como un deporte popular y de éxito internacional, especialmente en el ámbito femenino.

La llegada del Vóley se dio en 1911 gracias a educadores estadounidenses, y el país se convirtió en un referente mundial en la década de 1980 con nuestras "Matadoras", inspirando a generaciones de jugadoras y aficionados.

Juego con estilo

Y este deporte en los últimos tiempos hay un personaje que está destacando por su técnica de jugar, y todos ahora conocen como "La Piñata" que es el apodo de una exvoleibolista peruana, que se convirtió en viral y destacó por un saque de espaldas en un torneo, recibiendo aplausos y bautizada así por el público.

La jugada causó gran impacto, siendo aplaudida y bautizada como "Piñata con Huevos" por la afición y en exclusiva para Al Sexto Día, conozca mas de este deportista que es uno de los voleibolistas más queridos del distrito de San martín de Porres.