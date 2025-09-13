¿Cuántos ministros van este año?: ASD te premia por tu conocimiento político

La política es un tema que a muchos no les agrada tocas por los malos referentes que hemos tenido en nuestro país las últimas décadas, la ciencia llama apoliticismo a la apatía o antipatía hacia todas las afiliaciones políticas.

Una persona puede ser descrita como apolítica si no muestra interés ni se involucra en la política. Ser apolítico también puede referirse a situaciones en las que las personas adoptan una postura imparcial respecto a asuntos políticos pero lo cierto es que como ciudadanos debemos de interesarnos, aunque sea un poco por la política.

Por ejemplo, a la fecha en nuestro país hay 19 ministerios, cada uno con un ministro al frente que dirige y coordina las acciones gubernamentales en su área de competencia.

Puedes ganar 10 soles

Estos 19 ministerios incluyen áreas como Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Salud, Educación, y un Presidente del Consejo de Ministros.

En esta crónica, Al Sexto Día sale a las calles para premiar tu conocimiento político y responder preguntas como ¿Cuántos ministros van este año en el actual Gobierno?, puedes ganar 10 soles y las respuestas de seguro te sorprenderán.