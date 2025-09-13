Del poder al TikTok: Así es el show digital de los políticos

Como todos experimentamos a diario en las redes sociales, el poder de la plataforma TikTok reside en su capacidad para viralizar contenido a través de videos cortos y creativos, generando un alto compromiso de los usuarios y una gran influencia en tendencias culturales y de consumo.

En nuestros tiempos TikTok es una herramienta poderosa para marcas y creadores, permitiéndoles conectar de forma auténtica y sin escalas con audiencias globales, impulsar ventas, descubrir y lanzar nuevos artistas, e incluso transmitir ideologías.

TikTok actualmente está en boca de periodistas, analistas internacionales y empresarios de todo el mundo y no podría ser de otra manera en el ámbito político.

POLÍTICOS E INFLUENCERS

A menos de un año para las Elecciones Generales para presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, TikTok es una medio de campaña para transmitir propuestas y ganar votos.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca a los influencers políticos de nuestro país que muchas veces hicieron más likes que propuestas.