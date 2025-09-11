“Al Sexto Día” celebra 15 años ininterrumpidamente en la preferencia de los televidentes

Todos tenemos una cita imperdible los sábados en las pantallas de Panamericana Televisión, con un espacio imperdible, que durante 15 años ha sabido ganarse un lugar en la preferencia de los televidentes y en estos tiempos, la de miles de seguidores en diversas plataformas y redes sociales.

Nos referimos al exitoso espacio televisivo de “Al Sexto Día”, que todos los sábados a las 10 de la noche marca la pauta con los reportajes, entrevistas, informes y crónicas que todos quieren ver por las pantallas de Panamericana Televisión.

“Al Sexto Día”, es uno de los pocos espacios de entretenimiento que ha sido galardonado por ser un programa convertido en marca propia.

En 2021, “Al Sexto Día” fue condecorado por el Premio Éxito al Liderazgo Empresarial, una distinción otorgada por la empresa “En la Mira Comunicaciones” por mantenerse 11 años al aire ininterrumpidamente.

La condecoración no solo fue por su larga trayectoria en la TV, también por el logro de ser “un programa convertido en marca propia”.

15 AÑOS AL AIRE ININTERRUMPIDAMENTE

Este mes de septiembre, “Al Sexto Día” está de celebración por sus 15 años al aire ininterrumpidamente todos los sábados por las noches.

Desde su estreno en el año 2010 con la conducción de la recordada Olenka Zimmermann, años después con Mónica Cabrejos y Yahaira Plasencia, hasta nuestros días con Laura Spoya celebramos el éxito de “Al Sexto Día” en la preferencia del público.

¡Felicidades “Al Sexto Día” y que sigan los éxitos en Panamericana Televisión!