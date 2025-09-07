De Terror: Laura Spoya se enfrenta a los misterios y sombras en el Real Felipe

Es un lugar que guarda muchos secretos y donde se registra una gran actividad paranormal, con referimos a la Fortaleza del Real Felipe donde se encuentra el Museo del Ejército del Perú, que exhibe objetos históricos y artefactos militares, además de mantener algunos de sus espacios emblemáticos para el turismo cultural.

La Fortaleza del Real Felipe, majestuosa y misteriosa, se alza en la bahía del Callao, como mudo testigo de innumerables capítulos de la rica historia del Perú.

Los visitantes al Real Felipe pueden explorar áreas como el Parque de Artillería, la Casa del Gobernador, los Torreones del Rey y la Reina, y la Puerta del Perdón, recorriendo la historia militar del Perú en su impresionante arquitectura.

TERROR EN LA FORTALEZA

Pero más allá de su imponente arquitectura, este histórico lugar oculta relatos misteriosos que todavía son conocidos por pocos.

En esta espeluznante crónica de Al Sexto Día, Laura Spoya junto a equipo de expertos en lo paranormal intentará descubrir que legado y la historia que esconde esta fortaleza que va más allá de sus murallas de piedra y cañones., entre mitos, leyendas y hasta fantasmas.