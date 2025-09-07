Leslie Shaw en el ojo de la tormenta por sus peleas mediáticas

De haber colaborado juntas en una canción, compartiendo escenario y aplausos, a ser enemigas declarados en Chollywood, nos referimos a la tensión entre las cantantes Leslie Shaw y Marisol que alcanzó un nuevo nivel durante una conversación transmitida en vivo en un medio radial.

En la entrevista Shaw no solo cuestionó la conducta de la autoproclamada “Faraona de la Cumbia”, sino que también reveló un episodio que, según ella, demostraría una doble cara.

La cantante asegura que Marisol actuó de manera contradictoria al invitar a Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, a participar en un videoclip, mientras supuestamente coqueteaba con el futbolista.

¿Todos contra la gringa Leslie Shaw?

Pero esto solo parecer ser la punta de iceberg, ya que este conflicto entre las artistas esta escalando a otros niveles, donde aparecen nuevas personas que están en contra de las actitudes y declaraciones de la Shaw.

En esta crónica de Al Sexto Día, analizamos porque, al parecer la “Faraona”, Estrellita Torres, “Chechito”, Cint G y muchos más están en contra Leslie Shaw.