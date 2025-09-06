Cambio de look al paso: Ellos son los barberos y estilistas más virales del país

La ciencia ha logrado reconocer que, un cambio de look ayuda a mejorar la autoestima y confianza de las personas, sirve como una forma de expresar la identidad personal y marcar nuevos comienzos, y puede ser un acto de autocuidado que renueva la energía y ayuda a adaptarse a nuevas etapas de la vida.

Además, un cambio de look de la mejora física y la sensación de vitalidad, y puede influir positivamente en las interacciones sociales y profesionales.

Uno de los grandes artífices de estos cambios o mejoras en el aspecto son los estilitas, que se dedican a crea una imagen armoniosa para una persona o proyecto mediante la selección de ropa, accesorios, cabello y maquillaje, adaptándose a la personalidad, fisonomía y el propósito del cliente o la marca.

CAMBIO DE IMAGEN

En ese grupo de artesanos de la belleza para los caballeros están los llamados barberos, que son especialistas en la imagen masculina, cuyo oficio implica cortar, arreglar, peinar y afeitar el cabello y la barba de los hombres, ofreciendo también asesoramiento personalizado sobre el cuidado de estos.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozcamos más de la profesión de barbero y estilista que no solo aplica técnicas, sino que también busca ofrecer una experiencia única al cliente, adaptándose a sus gustos y a las nuevas tendencias para ayudarles a sentirse bien y con una imagen cuidada, adaptándose a las nuevas tendencias como las redes sociales.