¿Derroche o excentricidad? Estas son las casas más lujosas de Lima

Se dice que la casa más cara del mundo es Antilia, una residencia de 27 pisos ubicada en Mumbai, India, propiedad del magnate Mukesh Ambani. Su valor se estima en más de 1 a 2 mil millones de dólares, y cuenta con impresionantes lujos como helipuertos, un garaje para 168 coches y una sala de nieve artificia.

Pero este no es único ejemplo de lo que los millones pueden lograr. Así como esta en todo el planeta hay viviendas impresionantes donde el derroche y la excentridad van de la mano, pero la de cualquier mortal, sino de algunos privilegiados.

Y nuestro país no es la excepción, en nuestro territorio también existen casas de lujo a la altura de cualquiera de Dubái o de Hollywood.

CASAS DE LUJO EN LIMA

Para un ejemplo de esto, está la lujosa mansión del exfutbolista Jefferson Farfán que está a la venta por la cifra de USD 4.5 millones, si, así como se dio a conocer, la “Foquita” pone en el mercado su lujosa residencia conocida por su discoteca subterránea y fiestas exclusivas, donde la privacidad era tan estricta que no podía usarse teléfonos celulares.

Conocida en los círculos sociales limeños como “el búnker”, la propiedad privada del exfutbolista fue escenario de celebraciones y reuniones exclusivas, en un entorno marcado por altos niveles de privacidad y entretenimiento.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca las mansiones de ensueño en nuestra capital, y en otras partes del planeta.