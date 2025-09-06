¿Un inka chamo? Así es la dura vida del “Margarito” venezolano en las calles de Lima

En la década de los 90 muchos quedaron asombrados por su estatura y dejó una gran huella en la memoria colectiva, nos referimos a recordado Margarito Machacuay, quien fuera conocido en su momento como el hombre más alto del Perú.

Su nombre ha sido asociado a frases como ‘gente alta’ o ‘cosas grandes’, hasta fue la imagen de una botella de cerveza de gran tamaño, y de esa forma el apodado ‘Gigante de Bagua’, supo ganarse al público.

Pero en las calles de Lima, existe un hombre tan alto como él y la gente lo llama como el “Margarito” venezolano, que todos los días sales a las cales para ganarse la vida caracterizado como un inca gigante.

Un gigante de gran corazón

Llegó a nuestro país con el éxodo de miles de venezolanos debido a la situación de inestabilidad política y económica de su país, y en la capital debió empezar desde cero.

En esta crónica de Al Sexto Día conozca la historia de Moisés y su imponente estatura de 2 metros y 30 centímetros, el “Margarito” venezolano ha encontrado muchas barreras para encontrar un trabajo en nuestro país que se acomode a su estatura pero que sabe como salir adelante con creatividad y mucho empuje.