EXCLUSIVO El renacer de Furrey: Su testimonio junto a Laura Spoya

Antonio Crespo Galán conocido en el universo digital como Furrey volvió al streaming, luego de dos meses de ausencia por un accidente de tránsito, y en exclusiva converso con Laura Spoya.

El creador de contenido habla sobre la experiencia que lo llevó a estar al borde la muerte y cuenta detalles de su recuperación y sus nuevos planes de vida.

Furrey vuelve al escenario digital

A consecuencia de accidente perdió 10 kilos y hasta perdió la memoria por momentos, pero ya recuperado reapareció en la conducción de su espacio Habla Good, luego de dos meses alejado tras el accidente de tránsito que sufrió pasado 9 de julio.

Como se recuerda, Furrey fue atropellado en el distrito de La Victoria mientras se dirigía en su scooter al estudio para grabar su espacio digital y por la gravedad de sus heridas, fue ingresado a UCI.

En esta crónica de Al Sexto Día, las revelaciones de Furrey y conozca cómo va el proceso contra el conductor Pablo Castillo involucrado en el accidente que estuvo en prisión preventiva y, pronto, podría ser dejado en libertad ante la información que dan las nuevas pericias de este caso.