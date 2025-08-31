Espeluznante: Familia afirma ser perseguida por espíritu maligno de una casona del Rímac

Casi siempre escuchamos relatos de eventos que se puede catalogar de paranormales, fantasmas, espectros, y hasta seres de otros mundos, para muchos es real mientras que para otros es solo ficción, pero con el paso del tiempo la tecnología está revelando que esto puede ser más real de lo imaginamos.

Uno de los casos más recurrentes es lo de las casonas antiguas poseídas donde ocurren fenómenos paranormales y estas creencias a menudo se asocian con leyendas de fantasmas y a veces se relacionan con eventos trágicos ocurridos en ellas.

El interés por este tipo de fenómenos aumentó con el romanticismo y el cine, y nuestra capital no es ajena a estas historias.

En esa crónica de Al Sexto Día sea testigo del relato de toda una familia que afirma ser perseguida por espíritu maligno de una casona del Rímac.

El misterioso caso de la casona del Rímac intentará ser resuelto por nuestros equipos paranormales que comprobarían presencia de familiar fallecido en el lugar que atormenta por las noches a los habitantes de esta casona.