Gisela Valcárcel: Su paso por algunos canales de televisión y el último escándalo mediático

Si hablamos de Gisela Valcárcel, muchos la recuerdan como una de las figuras más destacadas de la televisión de antaño, siempre asociad a uno del los programas más éxitos de la historia de la televisión nacional, el recordado Aló Gisela.

Aló Gisela producido por Panamericana Televisión, la catapultó al lugar de mega estrella de la pantalla chica y su reinado en la TV fue por casi una década, pero con el paso del tiempo y con otros programas de televisión que condujo se fue alejando de las pantallas.

Ahora Gisela es productora de contenidos para algunos medios de comunicación, y esta semana volvió a estar en el ojo público, luego que la popular conductora denunciara, a través de un en vivo en redes sociales, que le habían cerrado las puertas del canal que fue su casa por más de tres décadas.

Su revelación generó indignación para muchos quienes calificaron el hecho como una falta de respeto hacia un ícono televisivo.

Lo que debía ser un esperado reencuentro de Gisela Valcárcel con la pantalla la casa televisora terminó convertido en un verdadero escándalo mediático.

La tremenda trayectoria de la tía Gise y su paso por la TV

En esta imperdible crónica de Al Sexto Día, hagamos un recorrido por la trayectoria en la televisión de Gisela Valcárcel y analizaremos ¿Qué programa de TV le falta conducir y qué hay detrás del último escándalo mediático que ha protagonizado?