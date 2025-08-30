Cartas y devoción: Los deseos cumplidos de Santa Rosa de Lima

Este sábado 30 de agosto celebramos a Santa Rosa de Lima que es patrona del Perú, de la ciudad de Lima, de las Américas, de Filipinas y de las Indias Occidentales, así como de la Policía Nacional del Perú y de las enfermeras. En esta fecha, miles de fieles realizan procesiones, misas, liturgias, oraciones y cantos en su honor.

En esta fecha los fieles peregrinan a su santuario, el antiguo hogar de la santa, ubicado al lado del templo que hoy lleva su nombre, para dejar sus peticiones y solicitudes por escrito, envueltas como cartas, que son arrojadas al pozo donde ella sacaba agua para su hogar, ubicado en el jardín central del recinto en el Cercado de Lima.

LA FE POR LA SANTA LIMEÑA

La devoción hacia la primera santa de América trasciende lo religioso y se ha convertido en una manifestación cultural y de acuerdo a lo expuesto por el personal del Santuario de Santa Rosa de Lima, el pozo tiene una profundidad de 19 metros donde miles de fieles siguen dejando sus cartas con toda la esperanza que la santa limeña interceda para que se cumplan sus peticiones.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de los deseos cumplidos por la patrona de la ciudad de Lima, milagros, Fe y esperanza para la humanidad.