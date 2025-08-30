Conozca al sacerdote extremo de Santa Rosa de Quives

Si halamos del mes agosto no podemos dejar de hablar una de las festividades más emblemáticas en el país, la fiesta de Santa Rosa de Lima.

Y en el marco de esta celebración, Santa Rosa de Quives, es un destino turístico en las estribaciones andinas de Lima, que recibe a numerosos visitantes que buscan conocer o revisitar la ermita donde oraba Santa Rosa de Lima, Patrona del Perú, América y Filipinas, junto con otros atractivos turísticos.

Y en este lugar, podemos encontrar a un sacerdote muy particular, que aparte de realizar su trabajo litúrgico de lunes a viernes, los fines de semana practica Canopy, un deporte extremo sobre el río Chillón, para impulsar el turismo en el pueblo de Santa Rosa de Quives.

Este curita se llama Manuel Cajahuanca y tiene casi 20 años años como sacerdote, y es toda una sensación en el lugar ya que fomenta el turismo y la práctica de deportes extremos.

En esta crónica de Al Sexto Día, descubra por qué le gusta experimentar la adrenalina a este sacerdote que también nos invita a visitar el santuario de Santa Rosa de Lima en Quives.