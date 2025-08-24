Susy Díaz llega con la escuelita electoral: ¿Conocemos a los partidos políticos inscritos?

Falta menos de un año para las Elecciones Generales 2026, y los partidos políticos ya afinan detalles para su participación en la contienda electoral, donde al parecer los votantes tendrás mucho de donde escoger, pero casi 40 partidos políticos participarían y poco se sabe de ellos.

Hasta la fecha son casi 40 los partidos políticos con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que están habilitados para participar en las próximas elecciones generales de 2026 y ante la poca información sobre estos, llega la profesora Susy Díaz para orientarnos.

¿Estamos preparados para las elecciones 2026?

Una de las novedades para estas elecciones generales del 2026 es que, la nueva cédula de votación medirá aproximadamente 60 centímetros y así superando ampliamente su versión anterior.

En esta crónica de Al Sexto Día, la ex congresista Susy Díaz, preocupada por las elecciones, llega para orientar al electorado para como mantenerse informado y realizar una votación a conciencia pensando en lo mejor para el país.