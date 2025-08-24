¿El pan con chicharrón se coronará como el mejor desayuno del mundo?

Se acaba de realizar el llamado "Mundial de los Desayunos", un torneo virtual que enfrenta a dieciséis países en busca del título del mejor desayuno del planeta.

En esta ocasión, el duelo entre México y el Perú desató un tsunami de comentarios, memes, reacciones y una masiva votación que superó el millón y medio de interacciones en solo horas.

El ‘Mundial de los Desayunos’ creado por Ibai Llanos, sigue la estructura de un torneo de la Copa del Mundo, con etapas como octavos, cuartos de final, semifinales y una gran final.

CHICHARRON EN LA FINAL PARA TODOS

Cada enfrentamiento se decide a través de votaciones en redes sociales, donde los seguidores deben escoger entre dos opciones publicadas por Ibai y nuestro país llegó a un duelo con el tradicional pan con chicharrón acompañado de camote frito y salsa criolla, y por su lado México llegó con sus chilaquiles, uno de los platos matutinos más emblemáticos del país azteca.

Y tras el reñido encuentro, el pan con chicharrón se corona como el mejor del mundo, en esta crónica todos los detalles de este arrasador éxito y conozcamos más el digno rival, los famosos chilaquiles mexicanos.