Divorcios e infidelidades aumentan en “Chollywood” de manera alarmante

Como es bien sabido, la infidelidad (adulterio en el ámbito matrimonial) es una causal de divorcio en muchos ordenamientos jurídicos, incluyendo el peruano, donde se puede pedir la separación por culpa acreditando este hecho con pruebas como testimonios o comunicaciones.

Sin embargo, la legislación puede variar, y no siempre es necesario acreditarla si es un divorcio sin causa.

La infidelidad puede afectar derechos como la patria potestad, la tenencia de los hijos, y la sociedad conyugal, e incluso generar indemnizaciones por daño moral o patrimonial.

La legislación actual en algunos lugares permite el divorcio sin necesidad de justificar la causa, como es el caso del divorcio por mutuo acuerdo o por cese de la convivencia, según algunas fuentes.

Pero la más común de las causales de demandas por divorcio se produce a raíz del adulterio cometido por uno de los cónyuges, como pasó con la exreina de belleza Maju Mantilla, su esposo Gustavo Salcedo anunció mediante un comunicado su separación de la modelo tras 13 años de matrimonio.

Tras esto surgieron especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de uno de ellos y la productora Verónica Alcántara, fue quien reveló que habría sido exreina de belleza quien engañó a su aún esposo.

En esta crónica de Al Sexto Día, toda la polémica sobre este caso y los muchos de infidelidad que se incrementan en “Chollywood”.