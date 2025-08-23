Desde Huaral esta es la historia del Kiko sobre ruedas que lleva alegría a los niños

Siempre viste su característico traje de marinerito y con sus cachetes, “de marrana flaca” hace reír a millones con sus torpezas y ocurrencias, nos referimos al personaje de Kiko de la vecindad del Chavo del 8, el eterno niño que se ha ganado el cariño de varias generaciones.

Kiko es un niño mimado, egoísta y presumido de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, es hijo de Doña Florinda, que se destaca por su traje de marinerito, su voz y su forma de hablar con los cachetes inflados.

EL CACHETES DE HUARAL

Es el rival del Chavo y a menudo genera conflictos por su carácter envidioso y torpe, aunque también demuestra un gran corazón en algunas ocasiones, un personaje que aún es interpretado por el actor mexicano Carlos Villagrán, y tiene muchos admiradores como un joven de Huaral que lo caracteriza con mucho talento.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca al Kiko de Huaral que se gana la vida vendiendo caramelos y es es chofer de combi, pero su principal característica es que lleva alegría a grandes y chicos homenajeando al emblemático y querido niño de los cachetes inflados.