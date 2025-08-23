Al Sexto Día

¡Operativo oscuro con Merlina! La hija de los Addams llega para erradicar el mal en el Centro de Lima

Sea testigo de un operativo contra los meones y personas de mal vivir en el Centro de Lima.



El personaje de Merlina Addams, originada en las caricaturas de Charles Addams en la década de 1930, está más vigente que nunca gracias a la serie que lleva su nombre dirigida por Tim Burton.

La serie nos cuenta la historia de la niña excéntrica y sarcástica que se ha convertido en la protagonista de su propia serie en Netflix.

En la trama "Merlina" es enviada a la Academia Nunca Más tras un incidente en su escuela anterior. En este internado, descubre una profecía que la conecta con su pasado familiar y la involucra en la resolución de una ola de crímenes y misterios que amenazan la escuela y el pueblo.

En esta crónica de Al Sexto Día, el personaje de Merlina salta de la ficción a las oscuras calles del Centro de Lima, donde no habrá monstruos ni entidades malignas, pero si malos ciudadanos que no respetan las reglas de urbanidad y el respeto por los demás.

Sea testigo de un operativo contra los meones y personas de mal vivir que pululan por algunos centros educativos en el Centro de Lima, junto a Merlina que llega para erradicarlos de las calles.


