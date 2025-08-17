Laura Spoya nos lleva por la ruta de la gastronomía arequipeña por el 485 aniversario de la Ciudad Blanca

El pasado 15 de agosto Arequipa celebró un aniversario más de su histórica creación con una serie de actividades, fiesta, serenatas y eventos institucionales, y con lo mejor de su gastronomía.

Arequipa está de fiesta y conmemora sus 485 años de fundación española con una amplia y variada agenda cultural, artística, deportiva y comunitaria durante todo el mes de agosto

Y una de las mejores maneras de celebrar la fiesta de Arequipa es con su rica gastronomía que es reconocida por su diversidad y sabores intensos, con platos que combinan ingredientes locales y técnicas culinarias ancestrales.

La Fina con Esquina en la cocina

Entre los más destacados se encuentran el rocoto relleno, el chupe de camarones, el adobo, el solterito de queso, el cuy chactado y el pastel de papa.

En esta crónica, nuestra conductora Laura Spoya celebra comiendo estos platos y nos sorprende preparando una suculenta ocopa arequipeña al estilo de las picanterías arequipeñas como un homenaje a sus tradiciones culinarias.