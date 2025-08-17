¡Yo no Soy! Llega el verdadero anticasting callejero

En los últimos años se han hecho muy populares espacios televisivos que buscan talentos que imiten, casi a la perfección, a destacados artistas de la música de todos los tiempos.

Estos programas no solo buscan la similitud vocal, sino también la capacidad de recrear la apariencia, los movimientos y la energía del artista original, ofreciendo un espectáculo entretenido para la audiencia.

NO SON PARA NADA

Y en nuestro país, algunos espacios televisivos como estos han marcado altos índices de sintonía con estas imitaciones y han servido de trampolín para hacer surgir nuevas estrellas de la imitación.

Pero como el Al Sexto Día no buscamos repetir formas, llega ¡Yo no Soy! el verdadero el Anticasting callejero donde descubrirás a nuevos talentos que no se parecen en nada a los artistas que intentan imitar, pero haciendo su mejor esfuerzo.