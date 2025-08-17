Melissa Klug y Samahara Lobatón: ¿Qué tanto repetimos los patrones de nuestros padres?

Se conoce como patrones familiares a los comportamientos, actitudes, creencias y formas de relacionarse que se transmiten de generación en generación dentro de una familia.

Estos patrones pueden influir significativamente en la forma en que las personas se comportan, se relacionan con los demás y enfrentan la vida, tanto de manera positiva como negativa.

¿Por qué se repiten los patrones familiares?

La ciencia ha comprobado que los niños aprenden observando a sus padres y otros miembros de la familia, internalizando sus comportamientos y actitudes, que con el paso del tiempo se convierten en que resuelven conflictos o se expresan emociones, y estás pueden perpetuarse.

En otras palabras, los patrones familiares son una parte importante de la experiencia humana, y comprenderlos puede ser clave para el crecimiento personal y la salud mental.

Samahara Lobatón en el sillón rojo

Se dice que los hijos son el reflejo de los padres, y esta semana la controvertida Samahara Lobatón estará en temido sillón rojo de El Valor de la Verdad y es inevitable hacer las comparaciones con su madre, la polémica Melissa Klug.

¿La misma sangre y la misma trayectoria de vida desordenada?, es Al Sexto Día todo lo que no sabías de los inicios de Melissa Klug y los problemas y conflictos donde se ha visto involucrada su hija en un análisis con la psicóloga Lizbeth Cueva y Laura Spoya.