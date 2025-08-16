¡Es el día de la relajación! Conozca al masajista extremo y libérese del estrés

Un masaje es una técnica de manipulación de los tejidos blandos del cuerpo, como músculos, tendones y ligamentos, con fines terapéuticos, deportivos o de relajación.

Esta técnica se realiza mediante la aplicación de presión, fricción, amasamiento o golpes suaves sobre la piel, y puede ayudar a reducir la tensión, aliviar el dolor, mejorar la circulación y promover la relajación.

Es importante destacar que la diferencia entre un masajista y un fisioterapeuta o terapeuta de masaje radica en la formación y el alcance de sus intervenciones. Los terapeutas de masaje suelen tener una formación más extensa y pueden tratar condiciones de salud específicas, mientras que los masajistas pueden enfocarse en la relajación y el bienestar general.

¿Dejaría que le hagan estos masajes?

Y tiempos donde todos andamos más que preocupados por la situación económica y la inseguridad que reina en las calles, el masaje puede ser una excelente manera de reducir el estrés.

Los masajes relajantes utilizan técnicas suaves y lentas para liberar la tensión muscular y promover la relajación física y mental. Algunas opciones populares incluyen masajes de tejido profundo, sueco, y terapéuticos y en esta crónica de Al Sexto Día, conozca al masajista extremo que es una sensación en las calles de Gamarra, ¿Se atrevería a ponerse en sus manos?