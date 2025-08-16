Génesis Tapia criticada por desconocimiento político: ¿Qué tan preparados estamos para las elecciones del 2026?

Las Elecciones Generales para presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino (EG 2026) cada vez están más cerca y la pregunta salta a la vista ¿Qué tan preparados estamos para estos nuevos comicios?

Como se informó, mediante decreto supremo n. 039-2025-PCN se ha convocado a elecciones generales para el próximo domingo 12 de abril de 2026, para la elección del Presidente de la República, senadores, diputados del Congreso de la Republica y de los Representantes ante el Parlamento Andino.

Tras esto, una segunda elección entre los dos candidatos que hubiesen obtenido la votación más alta se realizará el 07 de junio del 2026.

En medio de esta coyuntura preelectoral ya son muchos los partidos y sus candidatos que empiezan a calentar motores para obtener un cargo con el voto popular.

Una de ellas es la exbailarina Génesis Tapia, quien esta semana fue tendencia tras protagonizar un momento incómodo en una entrevista periodística ya que, al ser consultada sobre términos y procedimientos básicos de la política, no supo responder acertadamente pese a asegura estar preparada para postular al Congreso.

¿Está preparada para postular al Parlamento?

En uno de los momentos de la entrevista le pidieron a Génesis Tapia explicar la diferencia entre interpelación y censura, pero visiblemente insegura, respondió: “La censura es un hecho en el cual, pues, ya no hay… como su mismo nombre dice. La interpelación te da la posibilidad de apelar. En derecho nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio. La censura… el Congreso. En la interpelación, como te vuelvo a repetir, en la censura ya es un tema en el cual, pues se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado”.

Por esta respuesta y su respuesta sobre las partes de un proyecto de ley y los requisitos mínimos para su presentación, tras responder con generalidades se ha convertido en blanco de muchas críticas.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca lo mínimo que se saber si se postula al Congreso.