Ceviche con baile: Esta es la historia detrás del restaurante en Chorrillos que la rompe en las redes

Son un fenómeno en las redes sociales por su originalidad. En el distrito de los Chorrillos, una cevichería rompe todos los esquemas al combinar sabor con bailes, talento y buena música.

En este negocio el ceviche con baile es su especialidad, y es que sus cocineros no solo preparan exquisitos platos marinos: también deslumbran a los comensales y conquistan las redes sociales con bailes que remiten a clásicas melodías, nos referimos al restaurante Las Gaviotas.

SABOR Y BAILES QUE DESLUMBRAN

Las Gaviotas llamado así por la calle donde está ubicado el negocio, ha trascendido las fronteras de la cocina tradicional para convertirse en un espectáculo artístico que mezcla la gastronomía con el entretenimiento.

En esta crónica de Al Sexto Día, llena de sabor y música sea testigo de cómo los chefs se transforman en bailarines haciendo de esta cevichería viral en redes.