De la ficción a la realidad: Conozca al Don Ramón de los cerros

Es un personaje que desde su aparición en la televisión mexicana llamó mucho la intención por su carácter fuerte, su humor sarcástico y su siempre negativa a trabajar, pero también por su nobleza, su gran amor por su hija y por un huérfano a quien todos conocemos como el Chavo del Ocho.

Nos referimos al siempre recordado Don Ramón, un hombre desempleado y viudo, padre de la Chilindrina y nieto de Doña Nieves. Que en la ficción vive en el departamento número 72 de la vecindad, propiedad del Señor Barriga, a quien de debe mas e 14 meses de renta, un personaje que fue llevado hasta la inmortalidad con la interpretación del actor Ramón Valdez.

Y en nuestro medio, en los últimos días, un singular personaje viene captando la atención en la vía pública, se trata de Ángel Silva, un abuelito que personifica al entrañable ‘Don Ramón’ de la popular serie creada por Chespirito, mientras vende su “azucaraditos” churros en las calles del Callao.

El Monchito peruano

Desde su aparición caracterizando al “Monchito” en la avenida Perú, se ha ganado el cariño de los vecinos, sus clientes y de miles de internautas que siguen sus pasos a través de sus videos publicados en la red social TikTok.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia de este exmarino y músico, que interpreta al emblemático personaje, una iniciativa que comenzó para sorprender a su nieto y hacer reír a su familia, que ahora lleva alegría a cientos de personas.