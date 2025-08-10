¡Exclusivo! El detrás de cámaras del Circo de la Tía Gloria

Repitiendo el éxito de años anteriores y con más de 40 años de trayectoria en la comedia nacional, el imitador peruano ‘JB’, Jorge Benavides, regresa a las carpas de su circo con su entrañable personaje La Tía Gloria en un espectáculo de primera calidad para toda la familia.

Y las cámaras de Al Sexto Día ingresan en exclusiva al ‘Circo de la Tía Gloria” que llega con impresionantes números circenses, llenos de magia, luces y color.

¿Qué esconden los camerinos del circo de JB?

Este año JB trae a la Carpa del Circo una novedosa propuesta llamada “La Rosa Encantada”, una puesta en escena distinta, que llegará al corazón de todas las familias peruanas a través del sano humor, según revela el cómico nacional.

En esta crónica de Al Sexto Día, ingrese al mundo de la magia del circo de Jorge Benavides y conozca los secretos del camerino de la Tía Gloria.