Laura Spoya lo rompe todo: La “Fina con esquina” en el cuarto de la ira

Si existe un lugar para liberar todo lo que se tiene dentro que todavía duele, donde la catarsis y la liberación física de emociones no son suficientes para liberar el problema emocional de fondo es el llamado cuarto contra la ira.

El cuarto de ira (o sala de la ira) es un espacio seguro donde las personas pueden liberar estrés y frustración rompiendo objetos como botellas, platos y aparatos electrónicos, usando herramientas como bates y martillos.

Rompiendo todo y cerrando ciclos

Y es que, en los últimos años, romper objetos en espacios seguros se volvió una tendencia creciente, donde las personas acuden a estos espacios para descargar la rabia, la frustración o algún mal recuerdo.

En esta crónica de Al Sexto Día, acompañe a nuestra conductora Laura Spoya a vivir esta experiencia lúdica y de descarga de tensión donde podrá abordar la raíz del enojo, siempre con equipo de protección y en condiciones controladas para evitar peligros, para cerrar otro ciclo.