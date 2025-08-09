La polémica de la reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina

¡Volvieron y para muchos no causa sorpresa! Mario Irivarren y Onelia Molina decidieron darse una segunda oportunidad para su relación amorosa tras la polémica por la humillación pública registrada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Lo cierto es que Irivarren y Molina retomaron su relación y confirmaron públicamente que se dará una segunda oportunidad luego de anunciar su separación hace tres meses.

Una humillación pública y la polémica

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comentó Irivarren en el programa de reality donde ambos participan.

¿Se puede perdonar una humillación pública?, en el estudio de Al Sexto Día, analizamos esta polémica junto a Ric La Torre, la tiktoker ‘La Mana’ y Kurt Villavicencio.