Sabor y tradición: A disfrutar los platillos cajamarquinos de carretilla

Si de algo estamos orgullosos los peruanos, es que en cada rincón del país nuestra gastronomía es de lo mejor, y uno de los puntos preferidos para aventuras culinarias es Cajamarca.

La gastronomía de Cajamarca es una rica mezcla de ingredientes andinos y técnicas culinarias que resultan en platos únicos y deliciosos.

El sabor de Cajamarca para todos

Entre ellos destacan el frito cajamarquino, el caldo verde, el puchero, el cuy frito con picante de papas, el chicharrón con mote y las infaltables humitas, que hacen de la experiencia gastronómica inolvidable.

En esta crónica de Al Sexto Día, recorremos una ruta por la gastronomía cajamarquina que en cada plato refleja la riqueza de sus productos locales y la historia de la región, ofreciendo una experiencia culinaria única.