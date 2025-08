En busca de la “abuelita viral” por la alerta de tsunami y la encontramos

Esta semana, en el distrito de Chorrillos, una abuelita se hizo viral en medio de la alerta de tsunami tras el terremoto e 8.8 en Rusia, ya fue hasta el malecón a observar el oleaje anómalo en compañía de su nieto.

La razón porque “nunca habían visto uno” refiriendose a un tsunami y su respuesta se viralizó rápidamente en redes sociales donde generó un intenso debate por la falta de concientización sobre este tipo de eventos.

Su respuesta se viralizó

“He visto la televisión a la mañana y me alerté, quería ver porque yo nunca había visto un tsunami, y lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca”, dijo la abuelita a un medio periodístico.

“¿No siente peligro ustedes de lo que pueda suceder? Porque no sabemos qué es lo que la naturaleza pueda ocasionar...“, le preguntó la periodista. “Bueno, han dicho que es algo preventivo, que no es de alto riesgo... es lo que escuché. Porque no se sabe a cuántos metros van a llegar las olas”, respondió.

Y Al Sexto Día salió a buscar a la ahora llamada “Abuelita Tsunami”, y la ubicaron y mira lo que paso en esta crónica, no lo podrás creer.