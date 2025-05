A nuestra galaxia llega un nuevo 4 de mayo, una fecha muy importante para todos los fans de la saga de Star Wars, y con ella llega una celebración que conmemora a la popular franquicia de ciencia ficción creada por George Lucas.

En Star Wars, “May the Force be with you“ (“que la Fuerza te acompañe”) es una frase utilizada para desear buena suerte o buena voluntad y que expresaba el deseo que la Fuerza esté a su favor.

La "Fuerza" es un campo de energía metafísico y omnipresente creado por las cosas existentes que impregna todo el universo y lo mantiene unido.

Los primeros usos de la frase “Que el 4 de mayo sea contigo” datan de 1978, un año después del lanzamiento de “Star Wars: Episodio IV Una nueva esperanza “, según StarWars.com.

OPERATIVO DE OTRA GALAXIA

Y en el marco de las celebraciones, se realiza un peculiar operativo contra las infractores y malos ciudadanos en las calles de la capital, donde el mismo Señor del lado Oscuro, Darth Vader y la princesa Leia entraran en acción

En esta crónica de Al Sexto Día contamos el origen de la celebración del 4 de mayo y por qué es un día tan importante para la legión de fans del universo Star Wars con este operativo llegado desde 2una galaxia muy lejana”.