Laura Bozzo nuevamente en el ojo de la tormenta

Nuevamente la popular "señorita Laura" está envuelta en una investigación, y es que el Ministerio Público volvió a encender las alarmas en el caso de Andrés Hurtado, al revelar que la conductora de televisión Laura Bozzo recibió más de 9 mil dólares provenientes del entorno del ex conductor de televisión.

Tras darse a conocerse este hecho, Laura Bozzo respondió de inmediato a través de un comunicado difundido por medios de televisión, donde rechaza haber participado en actividades irregulares y aseguró que el pago obedeció a una entrevista profesional que ofreció por encargo de controvertido “Chibolin”.

“Yo cobro por entrevista, punto. Si me la manda alguien de su equipo, yo no tengo por qué investigar. A mí me pagan por un servicio, punto”, afirmó la otrora “Abogada de los pobres”.

¿Qué sucederá con Laura Bozzo?

Sea testigo en esta crónica de las declaraciones más polémicas de Laura Bozzo y los problemas legales donde se ha visto envuelta y junto a la vidente Agatha Liz sepamos que le deparan los astros a la popular “Señorita Laura”.