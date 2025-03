El Valor de la Verdad: A un mes de su estreno es el exitoso programa de los domingos

El Valor de la Verdad es el exitoso programa que todos los domingos capta la sintonía de todos en la señal abierta de televisión, así como en la plataforma de YouTube y en las redes social, siendo el formato de entretenimiento más visto de los últimos meses en todo el país vía Panamericana Televisión.

El programa de preguntas bajo la conducción de Beto Ortiz, nació en el formato Nothing but the truth y desde su primera edición fue un éxito rotundo de sintonía.

El programa volvió a las pantallas con la idea clara de convertirse en el favorito de los domingos por la noche y desde su estreno logró su objetivo.

¿CÓMO VIVE EL PERÚ EL VALOR DE LA VERDAD?

En esta crónica de Al Sexto Día, todo el fenómeno de el Valor de Verdad que domingo a domingo es el líder indiscutible del fin de semana dejando atrás los números que se llevan los espacios dominicales, exponiendo que, una vez más, al país solo lo paraliza el fútbol y la verdad de la farándula.

Cabe señalar que, de manera digital en su canal de YouTube, el Valor de la Verdad ha alcanzado, más de medio millón de reproducciones solo en la transmisión en vivo.