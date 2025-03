Eclipses y conflictos sociales en el Perú ¿casualidad o destino?

Llegó el primer eclipse solar de este año y no es el único para este 2025 que podrá observar una parte relevante de la población mundial donde más de 810 millones de personas serán testigos cuando la penumbra de la Luna oculte parcialmente el Sol.

El eclipse solar parcial no será visible desde nuestro país ni desde ninguna otra nación de Sudamérica, como Argentina, Brasil, Chile o Colombia y es que nuestra región no está dentro de la trayectoria de la sombra proyectada por la Luna, pero no afectará en algo, según la astrología sí.

¿Cómo influye la astrología en la coyuntura política peruana?

Según la astrología, las emociones, deseos o sentimientos de los seres humanos pueden verse alterados por un eclipse solar y a pesar que no hay evidencia científica sobre ello, cuando esto sucede, la gravedad cambia por unos segundos de manera mínima, causándonos dolores de cabeza, sintiéndonos melancólicos o ansiosos.

En esta crónica de Al Sexto Día, averigüemos si ¿Este eclipse podría traer cambios o caos al Perú?