Desde Trujillo llega el "Jeque Árabe" para un operativo “antimeones” en Gamarra

En Trujillo es toda una celebridad, se rata de un popular influencer que se subió a una cisterna de agua y comenzó a mojar a hombres que orinan en las calles de esa ciudad, con la finalidad de concienciar a la población.

Se trata del llamado el "Jeque Árabe", quien visitó zonas como la avenida Santa o zonas alrededores de la ex fábrica de cerveza y arrojó agua a los irrespetuosos.

OPERATIVO “ANTIMEONES”

Hace unas semanas se convirtió en viral ya que se trasladó en una cisterna de agua y mojó a hombres irrespetuosos que orinaban y les decía: “No se mea, no se orina, no me vengas con webeb…. Respeta la ciudad (…)”.

En esta crónica conozca más de este polémico jeque árabe de Trujillo que llega a Lima para participar de un operativo “antimeones” en las calles de la capital en el emporio comercial de Gamarra.