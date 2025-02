Giuliana Rengifo hace casting para encontrar el amor

A poco de celebrarse el Día del Amor, la cantante Giuliana Rengifo anunció de manera categórica que puso fin a su romance con el salsero Maryto, tras semanas de polémica y rumores.

Con esta revelación la cantante de cumbia pone el cierre definitivo de una historia que en los últimos días estuvo llena de controversias y declaraciones encontradas por parte de los implicados.

“Me di cuenta de que no me ama como decía. Solo estaba aprovechándose de mi fama para hacerse conocido”, declaró Rengifo a un medio local tras la separación.

¿Por qué no encuentra el amor?

“Las relaciones son para sumar, no para restar. Hay que aprender a reconocer cuando alguien no está en la misma sintonía”, afirmó la guapa cantante que no le cierra las puertas al amor.

Por eso Giuliana salió a encontrar un nuevo amor junto a un equipo de Al Sexto Día y como buena profesional decidió hacer un casting para encontrar un nuevo galán, ¿Encontrará un nuevo amor?, sea testigo de la más alocadas y picantes propuestas para ganar el corazón de la bella cantante.