¿Es posible un “plancito rico” en la playa con menos de 100 soles?

Si hablamos de un día caluroso, la playa es el lugar perfecto para pasar un verano divertido y refrescante ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Y es que pasear por la orilla del mar, tomar un baño, disfrutar de un rico ceviche o unas “Chelitas” heladas, practicar deportes o hacer actividades entretenidas son algunas de las cosas que puedes llevar a cabo en un estupendo día de playa, pero ¿Cuánto cuesta un día de playa en la capital?

El costo de un día de playa

Con el costo de vida cada vez en aumento, para muchos ir a la playa en familia puede ser una inversión que muchas veces nos saca del presupuesto mensual, pero como dice una canción de los No sé quién y los no sé cuántos, “cuando a un peruano le suena la barriga algo se le ocurre”, haciendo apelación al ingenio criollo, ir a la playa en familia no debe ser algo tan trágico si sabemos planearlo bien.

En esta nota playera de Al Sexto Día, conozca cuál es el presupuesto de los bañistas de la playa Agua Dulce, y compruebe que se puede pasar de un día a orillas del mar con menos de 100 soles.