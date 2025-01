¿Pasó la media noche y tienes hambre? Conoce estos Huariques del sabor

Antes de iniciar este recorrido del sabor, debemos saber que los llamados ‘huariques’ son aquellos lugares que, con pocas mesas, cartas reducidas y muchas veces en lugares muy poco fáciles de encontrar, podemos encontrar verdaderas joyas gastronómicas.

De acuerdo al Diccionario de americanismos de la Academia de la Lengua Española, la palabra huarique se refiere a un escondrijo, lugar escondido y secreto, que opera como un restaurante, bar, cantina o club con aires de exclusividad o clandestinidad, y en nuestras calles lo conocemos como “un hueco caleta donde se come rico”, y no es para menos y que otra característica de estos huariques es que se come rico, bastante y, lo mejor de todo, barato.

¿Tienes un antojito nocturno que no puedes esperar?

Esta imperdible crónica de Al Sexto Día es para los que comen bien y adoran los platos generosos y bien servidos, como los de estos huariques de madrugada en las calles de la capital.