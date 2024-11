Laura Spoya junto a Magaly Medina hablan de la salud mental en nuestros días

Esta semana la invitada al espacio Magaly Medina: el Podcast, fue nuestra conductora Laura Spoya, donde abordaron varios temas y principalmente el de la salud mental en el Perú.

En la muy amena y reveladora conversación, Laura y Magaly coincidieron en que ambas padecen el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que es una condición neurobiológica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El TDAH es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de inatención y en ocasiones acompañado de hiperactividad e impulsividad, unas características que pueden manifestarse de diversas maneras y afectar significativamente la vida diaria de quienes lo padecen

La salud mental en el Perú

Laura Spoya empezó la entrevista diciendo: “Gracias por invitarme, me encanta tu podcast, ya que estas tocando temas muy profundos, que a la gente o no le gusta tocar o le da miedo tocar, porque aún no han descubierto su propósito en la vida”.

Al referirse a la condición con la que vive Laura fue muy clara al indicar: “Tengo TDAH, desde toca mi vida y es una condición, no es una enfermedad con la uno aprende a vivir y si no llevas una terapia o guía conductual uno se puede perder”.

En un momento de la entrevista, ambas coincidieron que “la salud mental sea la ultima rueda del coche en nuestro medio”, y en realidad es la mas importante sobre todo para los niños.

“Pienso que el tema mental, de las terapias, el de buscar ayuda, es muy tabú, no se porque la gente tiene vergüenza buscar ayuda profesional (…) es mejor una persona que trata de curarse internamente a la que ahoga esos traumas en al alcohol o en las drogas, el tema mental en el Perú es un tema que se tiene que desarrollar”, manifestó la conductora de Al Sexto Día.