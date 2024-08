Olinda Castañeda genera polémica tras sueño con Dios

Afirma haber soñado con el Creador, con el Número Uno, con el Más Grande, sí con el mismo Dios, y este le habría dado un “contundente mensaje”, que tras su divulgación levanta la polémica en nuestro medio.

Nos referimos a Olinda Castañeda, la exmodelo que ha generado controversia en las redes sociales tras compartir su “Experiencia religiosa” con el mismo Dios.

Afirma que Dios le habló en el sueño

Como se sabe, desde hace un tiempo la exmodelo dejó atrás los escándalos y la vida superficial volcándose a una más espiritual y acaba de compartir una experiencia mediante un sueño con el mismo Dios.

En sus redes sociales compartió que tuvo un sueño en el que Dios le reveló que el uso de ropa unisex hace que las personas pierdan contacto con él.

“En oración estuve hablando con mi Padre y diciéndole que me muestre, que me explique, que me diga si es correcta la manera en cómo yo estoy interpretando las cosas, si realmente existe ropa para mujer, ropa para hombre...” contó.

“Yo tuve un sueño en el que Él me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre, pero Él se fija más en este punto, que existe ropa unisex, que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios”, relata la controvertida exmodelo.

Olinda también reflexionó sobre la fidelidad en las relaciones, afirmando que en el mundo es difícil encontrar personas realmente leales y fieles.

En esta crónica de Al Sexto Día, toda la polémica levantada por el sueño de Olinda Castañeda y también conozca cómo era antes de abrazar la religión.