La verdad detrás de la “Pichicata”: Mitos y consecuencias

En la vida no hay nada mejor que lo natural y alterar un proceso natural siempre traerá consecuencias no deseadas. El deporte no es la excepción, donde la disciplina de la mano de la constancia y el sacrificio trae logros y la satisfacción de haber dado todo para alcanzar una meta.

Pero algunos no cuentan con la paciencia y la dedicación para lograr de manera natural una meta en algún deporte y recurren a los esteroides anabólicos, conocidos coloquialmente como “La pichicata”.

¿Que es la “Pichicata”?

La llamada “Pichicata” son el conjunto de sustancias químicas que reemplazan de manera nociva a la testosterona, principal hormona masculina, causando daños en tu salud, casi siempre irreversibles.

Con tal de obtener resultados rápidos, la "pichicata" es consumida por algunos deportistas para estimular el desarrollo de sus músculos y mejorar el desempeño atlético, muchas veces desconociendo el impacto negativo que se genera en el cuerpo.

En esta crónica de Al Sexto Día, analizaremos los efectos secundarios peligrosos: mentales, emocionales y físicos de los esteroides anabólicos.