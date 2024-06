¡No se cayó nada!: Giuliana Rengifo y sus impactantes revelaciones

¡Lo contó todo! La cantante Giuliana Rengifo no se cayó nada en el podcast de Yahaira Plasencia donde la cumbiambera reveló detalles íntimos de su supuesto romance con el notario Alfredo Zambrano, el esposo de la presentadora de televisión Magaly Medina.

La cantante también reveló que estuvo varias veces en la casa del notario y, en una de esas visitas, contó que se puso a verificar que no hubiera nada de Magaly Medina en la vivienda

“Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella (...) cuando Magaly comenzó a atacarme, a difamarme porque me difamó, en las dos oportunidades me difamó porque yo tengo pruebas de ello”, comentó la cantante.

En esta crónica conozca los detalles de las revelaciones de Giuliana Rengifo que han incomodado a Magaly Medina.