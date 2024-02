Solo para Adultos: El “Chikitingo sobre ruedas”, la nueva fantasía de verano

La canción 'Mi auto era una rana' es uno de los éxitos más populares del fallecido Pedro Suárez-Vértiz y en los últimos días el tema ha vuelto a cobrar vigencia con el ampay al cumbiambero Christian Domínguez que fue captado presuntamente teniendo intimidad con Mary Moncada al interior de moderna camioneta, volviendo a la canción tendencia.

Por otro lado, se sabe que no hay una ley penal específica que establezca que es ilegal que las personas tengan relaciones sexuales en el interior de automóvil, no ser que el automóvil este en un área pública y a la vista de todos, entonces podrían ser acusados de un delito, pero en el caso del cumbiambero y la chica “Good Time”, no parece tener delito alguno.

En esta crónica de Al Sexto Día, analizamos el caso del ampay del líder de la Gran Orquesta Internacional y recordaremos los ampays sobre ruedas más impactantes de la farándula.