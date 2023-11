Exclusivo: Cachay lo cuenta todo tras salida de programa cómico

Hace seis meses se estrenó por todo lo alto, como la nueva alternativa como programa de comicidad, que buscaba unir a toda la familia frente al televisor todos los fines de semana ‘Jirón del Humor’, pero la televisora donde era emitido los sacó del aire.

Según algunos de los cómicos que formaban parte del elenco, fueron informados de un momento a otro que ya seguían más, y el motivo era que los auspiciadores no querían invertir más en el espacio cómico, no que las cifras no rating no fueron favorables, sino por la recesión económica que afronta el país.

¿Pero qué pasó realmente? En exclusiva, el cómico Cachay, quien también era parte del elenco de ‘Jirón del Humor’, rompe su silencio y cuenta el motivo de la cancelación del espacio humorístico sabatino, ya que para él: "faltaron otro tipo de comediantes".