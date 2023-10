Jossmery Toledo y Paolo Hurtado enfrentados: Hablan las pruebas

Con este nuevo choque entre ambos, la expolicía peruana y futbolista siguen en el ojo de la tormenta. Jossmery Toledo denunció al futbolista Paolo Hurtado por violencia psicológica tras las declaraciones que este brindó en un programa de espectáculos.

Tras escuchar las declaraciones del “Caballito”, la también exchica reality decidió responder con pruebas mostrando algunos chats que el pelotero le envió, donde le confiesa su amor y le anuncia que se divorciará de su esposa, desmintiendo a Hurtado.

Como se recuerda, el futbolista del club Cienciano, dio una entrevista un programa de espectáculos donde reveló detalles de la relación extramatrimonial que mantuvo con Jossmery Toledo, tras los ‘ampay’ que protagonizaron juntos.

Pero la novela sigue, ya que la expolicía confesó que el futbolista no quería que trabaje luego del ampay en el que fueron protagonistas, “Me mantenía, la mantenía, me daba 4 mil soles mensuales para que ya no trabaje” señalo la modelo.

En esta crómica conozca mas revelaciones de su turbulenta relación y sepa que opina el ciudadano de a pie sobre este mediático enfrentamiento ¿Aún hay amor o es puro despecho?